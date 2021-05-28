У Білорусі назвали умову скасування ліцензування на товари з України
Уряд Білорусі ввів режим індивідуального ліцензування на імпорт українських товарів. У Міністерстві закордонних справ країни назвали умови скасування ліцензування.
Перший заступник Міністра закордонних справ Олександр Гур'янов зазначив, що ліцензування на українські товари буде знято за умови, що Україна перегляне ті заходи, які були прийняті щодо продукції Білорусі.
"Ми готові повністю скасувати всі наші рішення, ми готові повернути в повному обсязі режим вільної торгівлі, але тільки тоді, коли Україна перегляне ті заходи, які були прийняті щодо продукції білоруської сторони, які де-факто були спрямовані, щоб просто обмежити конкуренцію з боку білоруських виробників", - заявив Гур'янов.
Нагадавши, Україна закрила авіасполучення з Білоруссю з 26 травня. Рішення прийнято у зв'язку з примусовою посадкою літака Ryanair в Мінську, після чого був затриманий опозиціонер Роман Протасевич.
Крім того, Кабінет Міністрів ввів заборону для білоруських літаків використовувати повітряний простір України. Заборона набуває чинності з 29 травня.