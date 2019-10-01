У Білорусі назвали перешкоди для об'єднання з Росією

Перед початком поглибленої інтеграції Росії і Білорусі в рамках Договору про створення Союзної держави треба вирішити ряд актуальних проблем. Про це заявив міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей в інтерв'ю росЗМІ.

Йдеться про усунення перешкод у постачанні сільськогосподарської і промислової продукції, а також врегулювання спірних моментів, пов'язаних з цінами на газ і нафту, а також податковий маневр, який проводиться в Росії.

За оцінками білоруського Мінфіну, через маневр країна може втратити до 10 млрд доларів.

Мінськ, за словами Макеєва, в першу чергу зацікавлений в тому, щоб вирішити всі ці проблеми.

"І природно, я думаю, що якщо вони не будуть вирішені, то говорити про підписання програми подальших дій буде важко, тому що ми не розуміємо логіки наших партнерів", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в 2022 році Росія і Білорусь можуть створити конфедеративну державу. Зокрема, планується розробка програми економічної інтеграції, в рамках якої будуть створені єдиний Податковий та Цивільний кодекси, зовнішньоторговельний режим, а також передбачається уніфікація обліку власності.