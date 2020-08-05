У Білорусі почали затримувати незалежних спостерігачів на дільницях, - правозахисники

У середу, 5 серпня, в Мінську та інших містах Білорусі затримують незалежних спостерігачів на виборчих дільницях. З учорашнього дня в країні проходить дострокове голосування за президента.

Про це повідомляє правозахисна організація "Весна".

Так, в Мінську з дільниці № 35 Московського району міліція затримала для профілактичної бесіди спостерігача Наталю Маньківської. На дільниці № 64 Заводського району столиці затримали спостерігача Інну Добротвір, яка обурилася тим, що їй відмовили в доступі до приміщення дільниці.

У Мінській області на дільниці № 20 міського селища Сміловичі міліція затримала спостерігача Ярослава Недосекіна: він відмовився покинути дільницю, коли не знайшов себе в списку спостерігачів, який, за словами голови комісії, був змінений.

У Вітебську на виборчих дільницях поліція затримала чотирьох осіб. Тепер на деяких з них складають адміністративні протоколи про дрібне хуліганство.

Також одного незалежного спостерігача затримали біля виборчої дільниці в Бобруйську, який знаходився зовні, бо не був допущений в приміщення.

"Голова комісії викликала міліцію, оскільки чоловік нібито заважав її роботі. Його відправили відбувати адміністративний арешт на 10 діб, до якого він був засуджений за участь в Ланцюзі солідарності" 19 липня", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Білорусі заявили про шість спроб "кольорових революцій" в країні.

Раніше Лукашенко заявляв, що не допустить переворот в Білорусі.