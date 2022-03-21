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У Білорусі почали затримувати громадян за зйомку військової техніки

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Білорусь, Понеділок 21 березня 2022 16:13
У Білорусі почали затримувати громадян за зйомку військової техніки Фото: у Білорусі затримав чоловіка за зйомку військової техніки (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Силові органи Білорусі почали затримувати громадян за зйомку військової техніки. Їх звинувачують у сприянні екстремізму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БелТу.

За даними слідства, 33-річний житель Пінська 27 лютого зв'язався з адміністраторами Telegram-каналу, який в Білорусі вважають екстремістським. Чоловік передав фото і відео з пересуванням військової техніки.

"Встановлено, що підозрюваний, піддавшись деструктивному впливу Telegram-каналів, повірив у свою безкарність і анонімність, фотографував на камеру мобільного телефону військову техніку, здійснював зйомку пересувань військового транспорту і надалі передав ці відомості адміністраторам екстремістських Telegram-каналів", - йдеться в повідомленні провладного ЗМІ.

Нагадавши, у Міноборони Білорусі заявили, що відведуть війська від кордону з Україною.

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Білорусь Війна Росії проти України
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