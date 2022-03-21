В Беларуси начали задерживать граждан за съемку военной техники
Силовые органы Беларуси начали задерживать граждан за съемку военной техники. Их обвиняют в содействии экстремизму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БелТа.
По данным следствия, 33-летний житель Пинска 27 февраля связался с администраторами Telegram-канала, который в Беларуси считают экстремистским. Мужчина передал фото и видео с передвижением военной техники.
"Установлено, что подозреваемый, поддавшись деструктивному влиянию Telegram-каналов, поверил в свою безнаказанность и анонимность, фотографировал на камеру мобильного телефона военную технику, осуществлял съемку передвижений военного транспорта и в дальнейшем передал эти сведения администраторам экстремистских Telegram-каналов", - говорится в сообщении провластного СМИ.
Напомним, в Минобороны Беларуси заявили, что отведут войска от границы с Украиной.
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