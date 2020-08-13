В Білорусі з початку протестів затримали 64 журналіста

У Білорусі з початку протестів, які спалахнули в країні 9 серпня після завершення голосування на виборах президента, затримали 64 журналіста. Більшості з них інкримінують участь у несанкціонованій акції.

Про це повідомляє Білоруська асоціація журналістів.

Найбільше затримань журналістів було в перший день протестів 9 серпня - 24 людини. 10 серпня затримали 20 журналістів, 11 серпня - 12, 12 серпня - 8.

Крім цього, Європейська федерація журналістів закликала міжнародне співтовариство відреагувати через затримань представників ЗМІ в Білорусі.

"Десятки журналістів були залякані і побиті силовиками Білорусі. Багато затримані. Місцезнаходження деяких досі невідомо. Ми закликаємо Європейський Союз, Рада Європи та ОБСЄ вжити термінових заходів для припинення насильства щодо журналістів і громадян, які проводять мирні демонстрації", - йдеться в заяві.

Зазначимо, 12 серпня в Мінську затримали двох українських журналістів - Костянтина Реуцького і Євгенія Васильєва, їх місцезнаходження поки невідомо.

Також РБК-Україна писало, що стосовно них у Білорусі відкрили кримінальну справу про масові заворушення в Мінську.