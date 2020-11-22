В Білорусі з початку протестів затримали майже 30 тисяч людей

З початку протестів у Білорусі після президентських виборів 9 серпня було затримано 29 940 осіб. Правозахисникам відомо про понад 500 арештів.

Про це повідомляє "Наша ніва".

Наголошується, що число неповне - загальна кількість затриманих може бути і більша.

"На даний момент правозахисники-весновці знають 523 людини, які проходять по "криміналкам" - від Сергія Тихоновського і Віктора Бабарико до журналісток Катерини Борисевич і Катерини Андрєєвої", - пише видання.

Також повідомляється, що за цей тиждень було затримано 59 осіб на території країни. Масові протести очікуються в неділю.

РБК-Україна писало, що держсекретар США Майк Помпео звернувся до білоруської влади у зв'язку з тривалими протестами в країні. Він закликав негайно звільнити понад 100 політичних в'язнів.

Раніше повідомлялося, що в Білорусі запропонували позбавляти громадянства за тяжку шкоду інтересам країни.