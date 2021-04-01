RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Білорусі в березні за політичними мотивами засудили понад 100 осіб

Автор: Инна Собора

У Білорусі в березні продовжилося переслідування людей за політичними мотививам. Всього були засуджені не менше 105 осіб.

Про це повідомляє правозахисний центр "Вясна".

Всього з серпня 2020 по березень 2021 року тільки в Мінську було порушено 935 кримінальних справ стосовно учасників акцій протесту. До суду передано справи щодо 221 обвинуваченого.

За даними Генеральної прокуратури, у даний час прокурори направили в суди 468 кримінальних справ стосовно 631 людини, які пов'язані з участю в акціях протестів.

Також правозахисники повідомляють, що кількість політв'язнів, визнаних такими білоруським правозахисним співтовариством, на кінець березня склала 325 людей і продовжує постійно зростати.

Нагадаємо, в суботу 27 березня в Білорусі пройшли акції протестів. По всій країні були затримані 245 осіб.

Раніше Amnesty International заявили, що білоруська влада почали нову хвилю жорстоких репресій щодо організацій громадянського суспільства та незалежних ЗМІ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України протестБілорусь
Читайте також
Тихановська знову назвала Крим українським і чекає запрошення до Києва
У Тбілісі влаштували протест через приїзд російського журналіста, були сутички з поліцією
Прогноз погоди