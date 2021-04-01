У Білорусі в березні за політичними мотивами засудили понад 100 осіб

У Білорусі в березні продовжилося переслідування людей за політичними мотививам. Всього були засуджені не менше 105 осіб.
Всього з серпня 2020 по березень 2021 року тільки в Мінську було порушено 935 кримінальних справ стосовно учасників акцій протесту. До суду передано справи щодо 221 обвинуваченого.
За даними Генеральної прокуратури, у даний час прокурори направили в суди 468 кримінальних справ стосовно 631 людини, які пов'язані з участю в акціях протестів.
Також правозахисники повідомляють, що кількість політв'язнів, визнаних такими білоруським правозахисним співтовариством, на кінець березня склала 325 людей і продовжує постійно зростати.
Нагадаємо, в суботу 27 березня в Білорусі пройшли акції протестів. По всій країні були затримані 245 осіб.
Раніше Amnesty International заявили, що білоруська влада почали нову хвилю жорстоких репресій щодо організацій громадянського суспільства та незалежних ЗМІ.