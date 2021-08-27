RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Білорусі ліквідували асоціацію журналістів країни: суд задовольнив позов Мін'юсту

Автор: Дмитрий Кузнецов

Верховний суд Білорусі задовольнив позов Міністерства юстиції про ліквідацію Білоруської асоціації журналістів (БАЖ). Всі доводи організації судді відхилили, а її представника звинуватили в тому, що він "неправильно розуміє закон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал організації.

"Верховний суд задовольнив позов Мін'юсту про ліквідацію Білоруської асоціації журналістів", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що згідно з рішенням суду, всі доводи БАЖ про відмову в задоволенні позову відомства не повинні вважатися важливими, а представник відповідача "неправильно розуміє закон".

Нагадавши, позов про ліквідацію БАЖ Мін'юст Білорусі подав 21 липня. Голова організації Андрій Бастунець назвав ці дії влади "зачисткою".

Відзначимо, в липні у Білорусі проходили масові обшуки і затримання журналістів і співробітників ЗМІ.

Читайте РБК-Україна в Google News
БілорусьМинск