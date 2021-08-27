У Білорусі ліквідували асоціацію журналістів країни: суд задовольнив позов Мін'юсту

Верховний суд Білорусі задовольнив позов Міністерства юстиції про ліквідацію Білоруської асоціації журналістів (БАЖ). Всі доводи організації судді відхилили, а її представника звинуватили в тому, що він "неправильно розуміє закон".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал організації.
"Верховний суд задовольнив позов Мін'юсту про ліквідацію Білоруської асоціації журналістів", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що згідно з рішенням суду, всі доводи БАЖ про відмову в задоволенні позову відомства не повинні вважатися важливими, а представник відповідача "неправильно розуміє закон".
Нагадавши, позов про ліквідацію БАЖ Мін'юст Білорусі подав 21 липня. Голова організації Андрій Бастунець назвав ці дії влади "зачисткою".
Відзначимо, в липні у Білорусі проходили масові обшуки і затримання журналістів і співробітників ЗМІ.