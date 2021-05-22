У Білорусі в колонії помер політв'язень

Політв'язню було 50 років. Ашурок був членом Партії БНФ, координатором руху "За свободу".

Вітольд Ашурок був затриманий 9 серпня 2020 року, в день виборів. Суд заарештував активіста на 20 діб: 15 - за участь у несанкціонованому заході і 5-за неповагу до суду, Ашурок відмовився встати, коли увійшов суддя.

16 вересня Ашурка затримали знову. Коли йому залишалося відбути дві-три доби, його перевели в Гродненське СІЗО за кримінальною статтею.

18 січня в Лідському районному суді на закритому процесі Ашурка засудили до 5 років колонії загального режиму.