У Білорусі стратили чергового засудженого

У Білорусі розстріляли засудженого за вбивство трьох людей Олександра Жильникова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на spring96.

Доля другого фігуранта справи - В'ячеслава Сухарко - невідома.

У грудні 2015 року в Мінську в своїй квартирі були вбиті молодий хлопець і його дівчина. Колишня подруга молодої людини, вихователька дитячого саду Аліна Шульганова, вирішила провчити суперницю. Виконавці (В'ячеслав Сухарко і Олександр Жильников) вбили обраницю хлопця і його самого. А відразу після затримання стало відомо, що чоловіки також причетні до вбивства жителя Колодищей, який здавав кімнату в своєму будинку одного з них.

29 травня у Верховному суді відбувся розгляд апеляційної скарги Олександра Жильникова. Спочатку чоловік отримав довічний термін, але після повторного розгляду справи Мінським міським судом вирок був замінений на смертну кару.

Нагадаємо, що раніше Рада Європи закликав Білорусь ввести мораторій на смертну кару як перший крок до її остаточного скасування.

РБК-Україна писало, що Верховний суд Білорусі призупинив виконання двох смертних вироків на час розгляду звернень засуджених Ігоря Гершанкова і Насіння Бережного.