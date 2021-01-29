У Білорусі хочуть визнати біло-червоно-білий прапор екстремістською символікою

Фото: білоруські протестувальники (tut.by)

Генеральна прокуратура Білорусі готує документи для визнання екстремістськими біло-червоно-білого прапору та іншої символіки протестувальників. Сьогодні в білоруському законодавстві немає жодної заборони на "бчб-символіку".

Про це повідомив білоруський портал TUT.BY.

В білоруську Генпрокуратуру звернулися "небайдужі громадяни" з проханням через суд заборонити біло-червоно-білу символіку та зарахувати її до екстремістської. Ці громадяни виступають проти біло-червоно-білого прапору в будь-яких проявах, але не проти гербу "Погоня".

У Генпрокуратурі заявили, що взяли це звернення до розгляду, а тим часом білоруські урядовці працюють над розробкою законопроекту про недопущення героїзації нацизму. У робочій групі, яка працює над цим документом, говорять і про заборону "бчб-символіки".

Водночас для захисту "бчб-символіки" група білорусів вирішила ініціювати збір підписів. Вони хочуть зібрати щонайменше 50 тисяч голосів, щоб виступити з законодавчою ініціативою для захисту цієї символіки. Однак за сьогоднішньої ситуації в країні, навряд це вдасться зробити.

Нагадаємо, білорусів з березня почнуть штрафувати за використання біло-червоно-білого прапору. За використання такого прапору громадянам доведеться сплатити 580 білоруських рублів.