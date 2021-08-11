У Білорусі боксера Кудіна засудили до 2,5 років колонії

У Білорусі оголосили вирок чемпіону світу з тайського боксу та кікбоксингу Олексію Кудіну. Він отримав 2,5 роки колонії суворого режиму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на правозахисний центр "Вясна".

Боксерові пред'явлено звинувачення за ч. 2 ст. 363 КК РФ (опір працівникові міліції або іншій особі, що охороняє громадський порядок, пов'язане із застосуванням насильства чи погрозою його застосування). Він підтримував протести в Мінську і був їх учасником.

Кудін отримав на рік менше, ніж вимагала прокуратура.

Раніше Кудін нібито попросив Олександра Лукашенка про помилування. Було опубліковано відео, на якому спортсмен, перебуваючи в СІЗО в Мінську, стверджує, що з ним "все в порядку".

Він потрапив білоруським силовикам після того, як його видала Росія.