Слідом за Протасевичем: спортсмен Кудін "попросив" Лукашенка про помилування

Чемпіон світу з тайського боксу і кікбоксингу Олексій Кудін, який підтримував протести в Мінську, нібито попросив Олександра Лукашенка про помилування. Росія видала Кудіна Білорусі, після чого спортсмена утримують у СІЗО в Мінську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення, опубліковане на гостелеканалом ОNТ .

На відео спортсмен, якого утримують у СІЗО, стверджує, що з ним все гаразд.

Він також заявив, що понесе покарання за підтримку протестів у Білорусі влітку 2020 року і "спокутує свою провину".

"Хочу вибачитися перед співробітниками правоохоронних органів і буду просити Олександра Лукашенка про помилування", - сказав Кудін.

Він додав, що хоче, щоб у Білорусі знову запанували "спокій, любов, і була благодать".