ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Слідом за Протасевичем: спортсмен Кудін "попросив" Лукашенка про помилування

Новость на русском →
Субота 24 липня 2021 10:59
Слідом за Протасевичем: спортсмен Кудін "попросив" Лукашенка про помилування Фото: спортсмен Олексій Кудін (sputnik.by)
Автор: РБК-Україна

Чемпіон світу з тайського боксу і кікбоксингу Олексій Кудін, який підтримував протести в Мінську, нібито попросив Олександра Лукашенка про помилування. Росія видала Кудіна Білорусі, після чого спортсмена утримують у СІЗО в Мінську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення, опубліковане на гостелеканалом ОNТ.

На відео спортсмен, якого утримують у СІЗО, стверджує, що з ним все гаразд.

Він також заявив, що понесе покарання за підтримку протестів у Білорусі влітку 2020 року і "спокутує свою провину".

"Хочу вибачитися перед співробітниками правоохоронних органів і буду просити Олександра Лукашенка про помилування", - сказав Кудін.

Він додав, що хоче, щоб у Білорусі знову запанували "спокій, любов, і була благодать".

Нагадаємо, заарештований у Мінську опозиційний журналіст і засновник Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич заявив, що визнає в провину в публікації закликів до протестів після президентських виборів.

Телеканал ONT опублікував відео" зізнання " Протасевича, а потім - ціле годинне інтерв'ю.

Протасевича затримали в Мінську 23 травня після того, як за наказом Лукашенка посадили літак, який летів до Литви.

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська вважає, що Лукашенко використовує Протасевича як"трофей".

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь Протести у Білорусі
NEWS
На Олімпіаді в Токіо здобули перші медалі: хто ці спортсмени
На Олімпіаді в Токіо здобули перші медалі: хто ці спортсмени
DAILY
В обхід України. Як США і Німеччина вирішили долю "Північного потоку-2"
Мілан Лєліч, Владислав Красінський В обхід України. Як США і Німеччина вирішили долю "Північного потоку-2"