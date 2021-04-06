ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Білорусі автомобіль в'їхав у натовп молодих людей

Новость на русском → Глуск, Вівторок 06 квітня 2021 09:06
У Білорусі автомобіль в'їхав у натовп молодих людей Фото: у Білорусь автомобіль в'їхав у натовп людей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У місті Глуск (Білорусь) водій Audi скоїв наїзд на натовп людей біля кафе, після чого спробував зникнути. Постраждали п'ять осіб.

Про це повідомляє прес-служба МВС Білорусі.

В ніч на понеділок водій автомобіля посварився в кафе з іншими відвідувачами, що, попередньо, стало причиною наїзду, повідомили правоохоронці.

Після наїзду водій намагався втекти з місця злочину. Його зупинили за межами міста. Зловмисником виявився раніше судимий 34-річний житель Бобруйська. Проти нього порушено кримінальну справу про замах на вбивство.

Нагадаємо, автомобіль протаранив натовп демонстрантів у центрі Нью-Йорка, мінімум шість осіб постраждали. Водій затриманий.

Раніше повідомлялося, що в Трірі позашляховик на пішохідній зоні в'їхав у натовп людей, в результаті чого на місці загинули 4 людини і ще близько 15 отримали травми. Пізніше з'явилися фото і відео з місця інциденту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події ДТП Білорусь
NEWS
В Україні різко зросла кількість заражених коронавірусом: 13 276 нових випадків
В Україні різко зросла кількість заражених коронавірусом: 13 276 нових випадків
DAILY
Михайло Радуцький: Мій прогноз – вакцинуватися від COVID треба буде раз на рік
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Михайло Радуцький: Мій прогноз – вакцинуватися від COVID треба буде раз на рік