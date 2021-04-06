У Білорусі автомобіль в'їхав у натовп молодих людей
У місті Глуск (Білорусь) водій Audi скоїв наїзд на натовп людей біля кафе, після чого спробував зникнути. Постраждали п'ять осіб.
В ніч на понеділок водій автомобіля посварився в кафе з іншими відвідувачами, що, попередньо, стало причиною наїзду, повідомили правоохоронці.
Після наїзду водій намагався втекти з місця злочину. Його зупинили за межами міста. Зловмисником виявився раніше судимий 34-річний житель Бобруйська. Проти нього порушено кримінальну справу про замах на вбивство.
Нагадаємо, автомобіль протаранив натовп демонстрантів у центрі Нью-Йорка, мінімум шість осіб постраждали. Водій затриманий.
Раніше повідомлялося, що в Трірі позашляховик на пішохідній зоні в'їхав у натовп людей, в результаті чого на місці загинули 4 людини і ще близько 15 отримали травми. Пізніше з'явилися фото і відео з місця інциденту.