В Беларуси автомобиль въехал в толпу молодых людей
В городе Глуск (Беларусь) водитель Audi совершил наезд на толпу людей возле кафе, после чего попытался скрыться. Пострадали пять человек.
Об этом сообщает пресс-служба МВД Беларуси.
В ночь на понедельник водитель автомобиля поссорился в кафе с другими посетителями, что, предварительно, стало причиной наезда, сообщили правоохранители.
После наезда водитель попытался скрыться с места преступления. Его остановили за пределами города. Злоумышленником оказался ранее судимый 34-летний житель Бобруйска. Против него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
Напомним, автомобиль протаранил толпу демонстрантов в центре Нью-Йорка, минимум шесть человек пострадали. Водитель задержан.
Ранее сообщалось, что в Трире внедорожник на пешеходной зоне въехал в толпу людей, в результате чего на месте погибли 4 человека и еще около 15 получили травмы. Позже появились фото и видео с места инцидента.