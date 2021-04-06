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В Беларуси автомобиль въехал в толпу молодых людей

Новина українською → Глуск, Вторник 06 апреля 2021 09:06
В Беларуси автомобиль въехал в толпу молодых людей Фото: в Беларусь автомобиль въехал в толпу людей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В городе Глуск (Беларусь) водитель Audi совершил наезд на толпу людей возле кафе, после чего попытался скрыться. Пострадали пять человек.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Беларуси.

В ночь на понедельник водитель автомобиля поссорился в кафе с другими посетителями, что, предварительно, стало причиной наезда, сообщили правоохранители.

После наезда водитель попытался скрыться с места преступления. Его остановили за пределами города. Злоумышленником оказался ранее судимый 34-летний житель Бобруйска. Против него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Напомним, автомобиль протаранил толпу демонстрантов в центре Нью-Йорка, минимум шесть человек пострадали. Водитель задержан.

Ранее сообщалось, что в Трире внедорожник на пешеходной зоне въехал в толпу людей, в результате чего на месте погибли 4 человека и еще около 15 получили травмы. Позже появились фото и видео с места инцидента.

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