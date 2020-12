В центрі Нью-Йорка автомобіль протаранив натовп учасників демонстрації

Автомобіль протаранив натовп демонстрантів у центрі Нью-Йорка, мінімум шість осіб постраждали. Водій затриманий, його допитують.

Про це повідомляє телеканал NBC з посиланням на поліцію.

Інцидент стався в районі Манхеттена. Автомобіль врізався в натовп учасників демонстрації, імовірно, що виступають на захист голодуючих в'язнів в одній з в'язниць Нью-Джерсі.

Наголошується, що в демонстрації брали участь близько 40-50 осіб.

Police: A group of protestors were struck by a car today in Manhattan. Police have the E 39th @ Lex blocked off. Police talking to driver @NBCNewYork pic.twitter.com/rgvN9LUvKP