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Білорусь запустила канал іномовлення України UA|TV

Новини » Телеком & IT    30.01.2019 - 18:37
Білорусь запустила канал іномовлення України UA|TV
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Дозвіл видано Міністерством інформації Республіки Білорусь строком на 3 роки

Міністр інформації Республіки Білорусь Олександр Карлюкевич підписав наказ про видачу дозволу на розповсюдження телеканалу іномовлення України UATV на території Білорусі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства інформаційної політики України.

Як повідомляється, "рішення було прийнято за результатами експертизи контенту UATV, яку провела відповідна експертна комісія Міністерства інформації на предмет наявності (відсутності) повідомлень і (або) матеріалів, іншої інформації, яка суперечить вимогам законодавчих актів Республіки Білорусь".

Права на розповсюдження телеканалу іномовлення України видано Міністерством інформації Республіки Білорусь строком на 3 роки.

"Відповідно до законодавства Республіки Білорусь, наявність іноземного засобу масової інформації у переліку іноземних ЗМІ, які отримали дозвіл, звільняє інших осіб, уповноважених на поширення цього іноземного ЗМІ, від отримання відповідного дозволу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в 2016 році телекомунікаційна компанія Латвії Baltcom включила телеканал іномовлення України UATV в пакети "Цифрове телебачення" і "Інтерактивне телебачення".

Також РБК-Україна писало, що телеканал іномовлення України UATV з'явився в мережах болгарських провайдерів.

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