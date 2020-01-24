Білорусь заборонила імпорт птиці з Вінницької області через пташиний грип

Білорусь заборонила ввезення птиці з Вінницькой області через реєстрацію спалаху пташиного грипу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент ветиринарного і продовольчого нагляду Мінсільгосппроду Білорусі.

Наголошується, що з 24 січня введені тимчасові обмеження. Заборона поширюється на ввезення живої птиці, інкубаційного яйця, диких, зоопаркових і циркових сприйнятливих тварин, м'яса птиці, яєчного порошку, меланжу, альбуміну та інших харчових продуктів переробки курячого яйця, пуху та пера. Заборона також поширюється на корми та кормові добавки з птиці, корми та кормові добавки рослинного походження (за винятком кормів для котів і собак).

Всі раніше видані дозволи на ввезення в Білорусь такої продукції з Вінницької області скасовано.

Як уточнили в департаменті, обмеження не поширюються на дозволи, видані за погодженням з комітетами з сільського господарства і продовольства облвиконкомів Білорусі пройшли термічну обробку шроту для виробництва комбікормів для тварин і цінних видів риб.

Поряд з цим, у департаменті відзначили необхідність додаткових заходів контролю щодо забезпечення біологічного захисту птахівничих об'єктів усіх форм власності.

Раніше повідомлялося, що українська влада буде проводити консультації з представниками Європейської Комісії для того, щоб зняти обмеження на імпорт української курятини в Європейський союз.

Нагадаємо, у Вінницькій області ввели карантин у зв'язку зі спалахом пташиного грипу.