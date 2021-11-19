RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Білорусь забрала всіх мігрантів з кордону в районі Кузьниці, - МВС Польщі

Автор: Сергей Новиков

Білорусь забрала всіх мігрантів з польського кордону в районі переходу в Кузьниці. Быльшу частину розмістили в логістичному центрі, інші вже повернулися на батьківщину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter заступник міністра внутрішніх справ Польщі Блажея Побожи.

"Начальник прикордонної служби Білорусі у відповідь на лист польських прикордонників повідомив, що в районі переходу в Кузьниці більше немає небезпечних мігрантів, більшість з них було розміщено в логістичному центрі, а решта вилетіла додому увечері. Наші служби підтверджують це", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті чергової спроби мігрантів прорватися через кордон Польщі четверо солдатів отримали поранення. Одна з груп налічувала 500 осіб, їх затримали польські силовики.

Як заявив польський міністр оборони Маріуш Блащак, мігранти на кордоні з Польщею змінили тактику прориву кордону.

Читайте РБК-Україна в Google News
БілорусьПольша