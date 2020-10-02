Білорусь ввела симетричні санкції проти Британії та Канади

Білорусь вводить симетричні санкції відносно ряду посадових осіб Великобританії і Канади. 29 вересня Британія і Канада ввели санкції проти білоруських чиновників.

Про це повідомив прес-секретар Міністерства закордонних справ Білорусі Анатолій Очей, передає Белта.

"Як ми і анонсували раніше, ми вводимо симетричні обмеження відносно ряду посадових осіб Великобританії і Канади", - заявив він.

При цьому Очей зазначив, що санкції Британії та Канади є абсолютно неправдивими і контрпродуктивними посилами.

"Зокрема, у 2006 році Великобританія і Канада вводили аналогічні заходи, які не призвели ні до якого результату і були в підсумку скасовані. Однак час було втрачено для обох сторін, і його вже не повернеш", - заявив він.

Нагадаємо, Великобританія і Канада ввели санкції проти Олександра Лукашенка і його оточення. Санкції передбачають арешт рахунків Лукашенко і заборону на в'їзд в країну. У санкційний список також потрапив старший син Лукашенка - Віктор.

Крім того, у санкційний список США потрапили вісім офіційних осіб Білорусі.

Раніше США, Великобританія і Канада повинні були ввести санкції проти Білорусі 25 вересня. Однак з-за розбіжностей США ввели санкції окремо.