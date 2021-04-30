Білорусь знову звинуватила Польщу у порушенні кордону. Варшава каже, що випадково

Білорусь звинуватила Польщу у порушенні повітряного простору вночі 29 квітня. Варшава підтвердила цей факт, але заявила, що порушення білоруського кордону сталося випадково.

Про це йдеться у заявах Міноборони Білорусі та Збройних сил Польщі .

За даними білоруського міністерства, о 2:02 в повітряний простір країни поблизу населеного пункту Теребунь увійшов польський вертоліт Мі-24. Вертоліт перебував у білоруському повітряному просторі всього хвилину, до 2:03. Весь цей час його супроводжували засоби протиповітряної оборони Білорусі.

Після цього Міноборони Білорусі викликало до себе польського військового аташе та висловило йому ноту протесту. Білорусь також закликала польську сторону розслідувати цей інцидент.

Пізніше у польських Збройних силах підтвердили, що вертоліт дійсно увійшов у білоруський повітряний простір, але стверджують, що це сталося випадково.

"Інцидент не був навмисним, подія була випадковою і недовготривалою", - заявили польські військові.