Білорусь повідомила США про скасування обмежень на кількість дипломатів

Даний крок буде сприяти подальшій нормалізації відносин між Білоруссю і США

Глава МИД Беларуси Владимир Макей встретился с американской делегацией во главе с заместителем помощника Государственного секретаря США Джорджем Кентом и сообщил об отмене ограничений на количество сотрудников американского посольства, которые действовали с 2008 года. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу МИД Беларуси.

В пресс-службе сообщили, что данный шаг будет способствовать дальнейшей нормализации отношений между Беларусью и США.

"В ходе встречи белорусская сторона официально проинформировала американскую сторону об отмене ограничений на количество сотрудников Посольства США в Минске, которые действовали с 2008 года", - говорится в сообщении.

До этого Макей уведомил Вашингтон о снятии ограничений на число американских дипломатов в Минске.

Напомним, Белый дом продлил еще на год санкции, введенные в отношении Беларуси Джорджем Бушем-младшим в 2006 году в связи с нарушением белорусскими властями прав человека. В Министерстве иностранных дел Беларуси заявили, что решение американской стороны о продлении санкций против чиновников страны не соответствует действительному положению дел в отношениях Беларуси и США.