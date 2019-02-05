Білорусь посилить охорону кордону з Україною

У Білорусі відзначили, що в минулому році на українському напрямку було виставлено "новий підрозділ - прикордонний пост "Наровля"

Белоруссия увеличит численность пограничников на украинском участке государственной границы, создав на этом направлении специальные маневренные группы. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственного пограничного комитета.

"Приоритетная задача - поэтапное усиление границы. Оно заключается в увеличении численности пограничников и инженерного оборудования границы, прежде всего на южных рубежах (на границе с Украиной, - ред.)", - говорится в сообщении.

В комитете напомнили, что в минувшем году было выставлено "новое подразделение - пограничный пост "Наровля", еще ряд подразделений претерпел серьезные качественные преобразования как по штатной численности, так и по техническому оснащению".

В погранкомитете заявили, что в нынешнем году начнется "активная работа на территориях, подвергшихся радиационному заражению". Охрана границы здесь будет вестись дистанционным способом с использованием технических средств.

"На эти цели направлен проект международной технической помощи, в рамках которого планируется развернуть современные технические средства охраны границы для удаленного контроля загрязненной территории", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что для Беларуси 2019 и 2020 годы будут непростыми.

До этого Лукашенко, комментируя идею слияния с Россией, заявил, что союз Беларуси и России может развиваться только на равноправной основе.