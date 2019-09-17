Білорусь і США через 11 років відновлять дипломатичні відносини на рівні послів

США і Білорусь погодили рішення про відновлення дипломатичних представництв на рівні послів після 10-річної перерви. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство "Белта".

Зазначається, що відповідне рішення було прийнято у вівторок, 17 вересня, під час зустрічі державного секретаря США Девіда Хэйла і президентом Білорусії Олександром Лукашенко в Мінську.

Хейл зазначив, що це робиться для того, щоб "потенціал двосторонніх відносин був реалізований у повній мірі.".

"Нам дуже дорогий цей регіон і ми дуже уважно ставимося до загроз безпеки. Ми дуже сильно підтримуємо суверенітет і незалежність Білорусі", - сказав він.

Нагадаємо, Білорусь відкликала посла США в березні 2008 року після введення Америкою санкцій щодо білоруських компаній. Незабаром посол США також покинув Мінськ. З тих пір дипмісії в обох країнах очолювали тимчасові повірені.

Зазначимо, раніше російські ЗМІ поширили тезу, що Білорусь і Росія мають намір створити союзну державу в 2022 році. Передбачалося, що спочатку країни створять єдиний Податковий та Цивільний кодекси, зовнішньоторговельний режим, а також уніфікують облік власності.

Пізніше прес-секретар президента Білорусі Наталія Ейсмонт спростувала цю інформацію. Вона заявила, що в основі будь-яких процесів лежить теза про незалежність Білорусі та Росії, а інформація про союзну державу є "журналістськими штампами".