RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Білорусь погодилася платити Росії за газ рублями

Фото: Білорусь погодилася платити за газ рублями (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Росія і Білорусь внесли зміни в Угоду про постачання газу. Цей документ визначає умови формування ціни на газ з квітня до кінця 2022 року. В угоді зазначено, що Білорусія переходить на оплату газу в російських рублях.

Про це повідомляє РБК-Україна з силкою на Міністерство енергетики РФ.

"Білорусь і Росія підписали угоду, за якою російський газ не тільки буде оплачуватися в рублях, але і його ціна буде формуватися в прив'язці до рубля (раніше ціна на 2022 була визначена в $128,52 за тисячу кубів)", - повідомили у відомстві.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала заявив, що його країна не оплачуватиме російський газ рублями. Він додав, що спільно з Польщею буде створена група для реагування на припинення поставок нафти з Росії.

Зазначимо, від оплати газу рублями відмовилися Азербайджан і Фінляндія.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація