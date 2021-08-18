ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Білорусь і Росія майже повністю узгодили інтеграційні карти

Новость на русском →
Білорусь, Середа 18 серпня 2021 04:50
Білорусь і Росія майже повністю узгодили інтеграційні карти Фото: Рада міністрів Білорусі (belta.by)
Автор: Анна Полисученко

Білорусь і Росія практично повністю узгодили пакет інтеграційних документів. Це сьогодні на нараді Радміну заявив перший заступник прем'єр-міністра Білорусі Микола Снопков.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дзеркало".

Снопков розповів, що Мінськ і Москва вийшли на практично повністю узгоджений пакет інтеграційних документів, який включає "основні напрямки і 28 галузевих союзних програм, а також проекти рішень союзного Радміну і вищої Держради Союзної держави про їх схвалення".

"Вже майже три роки з ініціативи наших російських партнерів ми реалізуємо підходи щодо поглиблення інтеграції в рамках виконання договору про створення Союзної держави. Після заморозки цієї тематики взимку 2019 року переговори були відновлені влітку 2020-го", - уточнив Микола Снопков.

У процесі переговорів досить скоро виявилося ядро інтересів з кожного боку. Для росіян - це питання податкового та митного регулювання, тобто прозорості, простежуваності товарів по їх території. Для белорусов - умови співпраці в енергетиці і доступ на російський ринок. У всьому пакеті економічних інтеграційних домовленостей головна складність у переговорних питаннях полягала у взаємопов'язанні цих зустрічних інтересів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь Минск
NEWS
В Україні продовжать графік роботи центрів вакцинації: розпорядження Ляшко
В Україні продовжать графік роботи центрів вакцинації: розпорядження Ляшко
DAILY
Перемога над Заходом. Як "Талібан" захопив Афганістан і чого чекати далі
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Перемога над Заходом. Як "Талібан" захопив Афганістан і чого чекати далі