Білорусь і Росія планують провести навчання поблизу українського кордону

"Ми плануємо проведення навчання спільно з нашими колегами, основним стратегічним союзником - Російською Федерацією", - заявив Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін.

Він також додав, що у 2022 році Білорусь і Росія не планують проводити масштабні навчання такі як "Захід" або "Щит Союзу".

Однак, за його словами, у військ запланований комплекс заходів на середньострокову перспективу щодо прикриття південних кордонів Білорусі.