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Білорусь і Росія планують провести навчання поблизу українського кордону

Автор: Валерія Поліщук

Білорусь планує з Росією провести військові навчання з прикриття південних кордонів країни. Таким чином, навчання проводитимуть біля кордону України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони Білорусі.

"Ми плануємо проведення навчання спільно з нашими колегами, основним стратегічним союзником - Російською Федерацією", - заявив Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін.

Він також додав, що у 2022 році Білорусь і Росія не планують проводити масштабні навчання такі як "Захід" або "Щит Союзу".

Однак, за його словами, у військ запланований комплекс заходів на середньострокову перспективу щодо прикриття південних кордонів Білорусі.

Нагадаємо, раніше міністр Литви Арвідас Анушаускас заявив, що міграційна криза на кордоні Білорусі та Євросоюзу може бути прикриттям військової агресії Росії проти України.

Зазначимо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що дії режиму Лукашенка відвертають увагу від активності Росії на кордоні з Україною.

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Російська ФедераціяБілорусьВійськові навчання