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Білорусь вирішила виплачувати борги за євробондами білоруськими рублями

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Білорусь , Вівторок 28 червня 2022 20:21
Білорусь вирішила виплачувати борги за євробондами білоруськими рублями Фото: Білорусь вирішила виплачувати борги за євробондами білоруськими рублями (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Білорусь виконуватиме боргові зобов'язання за євробондами в національній валюті - білоруських рублях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Белта".

"Виконання боргових зобов'язань за державними цінними паперами, розміщеними на зовнішніх фінансових ринках, буде проводитися в білоруських рублях за курсом Національного банку на дату платежу", - сказали в прес-службі уряду.

Повідомляється, що таку постанову прийняли Рада міністрів і Національний банк.

В уряді зазначили, що рішення є вимушеним заходом. Це пов'язано з неможливістю платіжного агента та інших учасників міжнародної розрахунково-клірингової системи гарантувати повні і своєчасні перерахування коштів всім власникам єврооблігацій.

Прес-служба повідомляє, що це підтверджують факти неотримання окремими власниками купонного доходу за єврооблігаціями, які були перераховані Міністерством фінансів Білорусі в лютому 2022 року.

Нагадаємо, Moody's оголосило про дефолт Росії за євробондами.

Раніше РФ запропонувала власникам єврооблігацій заплатити в рублях.

У березні Росія заявила, що виплатила відсотки в доларах і євро за єврооблігаціями з погашенням в 2026 і 2036 роках.

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