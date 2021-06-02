Білорусь рекомендувала іноземним компаніям не літати через Україну
У відповідь на те, що Україна закрила небо для білоруських авіакомпаній, Мінськ рекомендує іноземним компаніям не літати через Україну. Білоруська сторона, зокрема, пригадала авіакатастрофи в українському повітряному просторі.
Про це йдеться в заяві на сайті Міністерства транспорту і комунікацій Білорусі.
У відомстві зазначають, що рішення закрити український повітряний простір нібито порушує положення Чиказької конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 року та угоди між урядами Білорусі та України.
Також Мінськ стверджує, що у нього є сумніви в тому, що Україна достатньо забезпечує безпеку польотів після того, як в 2001 році українська армія збила російський пасажирський літак авіакомпанії "Сибір", а також після катастрофи MH17 на Донбасі в липні 2014 року.
"У зв'язку з вищевикладеним, авіаційна влада Республіки Білорусь не рекомендує іноземним авіаперевізникам використовувати повітряний простір України при здійсненні польотів", - йдеться в повідомленні.
Крім того, Білорусь має намір звернутися до Ради ІКАО для оцінки дій України та інших країн, які встановили заборони і обмеження на використання свого повітряного простору щодо "Бєлавіа".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Євросоюз готується офіційно схвалити заборона на польоти для "Бєлавіа" після інциденту з примусовою посадкою літака Ryanair для затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича.
А білоруський президент Олександр Лукашенко у відповідь на дії України заявив, що опрацьовується питання польотів "Бєлавіа" до окупованого Криму.