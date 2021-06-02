Білорусь рекомендувала іноземним компаніям не літати через Україну

У відповідь на те, що Україна закрила небо для білоруських авіакомпаній , Мінськ рекомендує іноземним компаніям не літати через Україну. Білоруська сторона, зокрема, пригадала авіакатастрофи в українському повітряному просторі.

Про це йдеться в заяві на сайті Міністерства транспорту і комунікацій Білорусі.

У відомстві зазначають, що рішення закрити український повітряний простір нібито порушує положення Чиказької конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 року та угоди між урядами Білорусі та України.

Також Мінськ стверджує, що у нього є сумніви в тому, що Україна достатньо забезпечує безпеку польотів після того, як в 2001 році українська армія збила російський пасажирський літак авіакомпанії "Сибір", а також після катастрофи MH17 на Донбасі в липні 2014 року.

"У зв'язку з вищевикладеним, авіаційна влада Республіки Білорусь не рекомендує іноземним авіаперевізникам використовувати повітряний простір України при здійсненні польотів", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Білорусь має намір звернутися до Ради ІКАО для оцінки дій України та інших країн, які встановили заборони і обмеження на використання свого повітряного простору щодо "Бєлавіа".