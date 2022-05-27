Білорусь розгорнула біля України групу радіоелектронної боротьби

Про це розповів Генеральний штаб Збройних сил України, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook-сторінку .

Крім того, досі зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі.

"На Волинському та Поліському напрямках до семи батальйонів ЗС Білорусі продовжують виконувати завдання з посилення ділянки українсько-білоруського кордону", - розповіли в Генштабі.

Група радіоелектронної боротьби зі складу білоруських збройних сил була розміщена на території Гомельської області.

Нагадаємо, вчора глава білоруського режиму Олександр Лукашенко доручив створити оперативне командування військами на кордоні з Україною

В Офісі президента відреагували на загрозу з боку Білорусі, зазначивши, що вторгнення білоруських військ буде самогубством для білоруського режиму.

Додамо, в коментарі РБК-Україна військовий експерт Олег Жданов розповів, чи можливе вторгнення білоруських військ в Україну.

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