Наступ на Сєвєродонецьк і загроза з боку Білорусі: експерт розповів про ситуацію на фронті

У Харківській області на Ізюмському напрямку противник все ще не відновив наступальні дії після контрудару наших сил. Ворог намагається посилити там своє угруповання військ і відновити наступ. Але поки що наступу з боку Ізюма на сьогодні немає. На Харківському напрямку вони ведуть оборонні дії і підтягнули резерви, щоб утримати ті позиції, на яких вони сьогодні ведуть бої.

У Донецькій області в Авдіївці наші війська відбили всі атаки і активність ворога там трохи спала. Російські війська повернулися на вихідні позиції. Складніша ситуація в Лимані Донецької області, який росіяни атакують вже з трьох сторін.

У Луганській області противник атакує Сєвєродонецьк з півночі, з півдня і намагається зайти із Заходу, щоб захопити його в кільце. Штурмові дії міста не припиняються. Від Попасної ворог наступає у двох напрямках - на північ, у бік Сєвєродонецька, та на захід у бік Бахмута.

За останню добу у них був незначний успіх - вони просунулися на кілька кілометрів в обох напрямках. Але трасу Лисичанськ-Бахмут росіянам не вдалося перекрити. Вона обстрілюється російською артилерією, але вона як і раніше залишається під нашим контролем. Ми утримуємо ділянки вздовж всієї траси.

Поки що в Сєвєродонецьку в цілому ми утримуємо позиції, тому на сьогодні загрози взяття міста в кільце немає. Наші війська відбиває всі атаки навколо Сєвєродонецька.

На півдні, на Запорізькому та Херсонському напрямку противник накопичує війська. При цьому вони обладнають лінії оборони в інженерному плані, але війська накопичують в спробі відновити наступальні дії в напрямку Запоріжжя і в напрямку Миколаєва. Мова не йде про безпосередній наступ на Миколаїв - там вони будуть намагатися вийти на західний кордон Херсонської області. На Криворізькому напрямку, північ Херсонської області, агресор також активно переходить до оборони.

Що стосується висадки десанту в Одеській області, то поки що такої загрози немає - ні на Бессарабському напрямку, ні в районі Одеси. Але на острові Зміїному ворог все ж намагається встановити засоби ППО, вже помістили там системи ближнього радіусу дії. Там вже є система ТОР-М2. Поки що наші війська не проводять дії зі знищення. Можливо, вони очікують накопичення ворогом озброєння на острові, або очікують посилення власних коштів. Наприклад, тих протикорабельних комплексів, які нам обіцяли поставити – у них є здатність знищувати цілі, в тому числі і на суші.

На півночі є загроза з боку Білорусі. Річ у тому, що з 23 травня там починається черговий етап перевірки боєздатності білоруських військ. Тобто вони знову будуть піднімати по тривозі свої війська і переганяти їх між полігонами. Триває і посилюється проведення розвідки в наш бік. Крім того, є свідчення, що останні ракетні удари, зокрема по Ковелю Рівненської області, наносилися з території Білорусі з аеродрому Барановичі. Туди знову прилетіла російська авіація. Це не зовсім гарна новина.

Імовірність безпосереднього нападу білоруських військ на Україну існує, але на сьогодні вона дуже низька. Зараз ми не спостерігаємо накопичення військ для формування ударного угруповання вздовж наших північних кордонів. До тих пір поки російська армія не зможе домогтися хоч яких-небудь успіхів на фронті, ймовірність вторгнення білоруських військ на нашу територію буде дуже низькою.

Щоб завдавати ударів по наших західних регіонах Росія знову змушена повертатися на аеродроми Білорусі. Можливо, у них вже закінчуються "калібри" – ракети з великою дальністю. Їх літаки підлітають до наших кордонів, не заходячи в наш повітряний простір, і з літаків запускають ракети. Це ракети з дальністю 300 кілометрів і 600 кілометрів.