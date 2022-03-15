Білорусь розмістить у себе ще два російських військових об'єкти

Білоруський парламент ратифікував договір з Росією про розміщення двох військових об'єктів. Договір укладено на 25 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на sputnik.by .

Повідомляється, що згідно з умовами цього договору, Росія розмістить системи попередження про ракетний напад в Барановичах і радіостанції військово-морського флоту у Вілейці.

Нагадаємо, раніше в Генеральному штабі ЗСУ заявили, що білоруський спецназ відмовився брати участь у війні Росії проти України.

У той же час опитані РБК-Україна експерти схиляються до того, що імовірність участі Білорусі у війні Росії проти України все ще залишається. Незважаючи на те, що велика частина білоруської армії почала бунтувати.

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