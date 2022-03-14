Генштаб ЗСУ: білоруські спецпризначенці не братимуть участі у війні з Україною

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли про відмову спецпризначенців ЗС Білорусі брати участь у війні Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ .

"Щодо готовності збройних сил Республіки Білорусь до ведення війни з Україною. За заявою одного з високопосадовців сил спеціальних операцій Республіки Білорусь, спецпризначенці збройних сил РБ брати участі у війні з Україною не будуть", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що про небажання військовослужбовців спеціальних сил Білорусі воювати проти нашої країни заявив представник цього роду військ.

Раніше секретар РНБО Олексій Данилов висловився про можливе вторгнення Білорусі на територію України і зазначив, що така загроза повністю не анульована.

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