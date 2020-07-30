Білорусь просить перевірити причетність бойовиків "Вагнера" до злочинів в Україні

Білорусь звернулася до української сторони з проханням перевірити причетність затриманих бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнера" до злочинів в Україні. Відповідне прохання білоруська сторона зробила під час зустрічі між міністром закордонних справ Білорусі Володимиром Макєєвим і тимчасово виконуючим обов'язки посла України Петром Врубльовським.

Про це повідомили в посольстві України.

Зустріч відбулася 30 серпня в МЗС Білорусі.

"Білоруська сторона поінформувала про ситуацію навколо затримання на території РБ російських бойовиків і звернулася до української сторони щодо перевірки причетності затриманих до скоєння злочинів в Україні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 29 липня під Мінськом затримали більше трьох десятків бойовиків ПВК "Вагнера". За даними білоруських правоохоронців, бойовики, швидше за все, приїхали в країну для дестабілізації ситуації перед виборами президента.

Як повідомляло РБК-Україна, у зв'язку з затриманням бойовиків "Вагнера" посла України викликали в МЗС Білорусі з-за того, що частина затриманих раніше помічені на Донбасі.

Також повідомлялося, що Служба безпеки України ініціює процес екстрадиції затриманих у Білорусі осіб.