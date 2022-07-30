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Білорусь продовжила військові навчання біля кордону України

Фото: Білорусь продовжила військові навчання біля кордону України (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Військові навчання в Білорусі продовжені як мінімум до 6 серпня. Загальна кількість таких "продовжень" становить 14 тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Білоруський Гаюн"

Про продовження свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах. Для деяких полігонів вихідним стане 30-31 липня.

Це чергове продовження навчань на тиждень триває в Білорусі з 29 квітня. В цілому Білорусь продовжує їх вже 14 тижнів.

Відзначається, що "білоруська армія стала більш підготовлена для оборонних операцій", але вона як і раніше не готова до масштабних наступальних операцій через відсутність реального бойового досвіду.

Моніторингова група повідомляє, що продовжує стежити за діями і пересуваннями ЗС РФ і ЗС РБ по території Білорусі.

Нагадаємо, колишній командувач силами США в Європі Бен Ходжес в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що російські війська навряд чи спробують новий наземний наступ в Україну через територію Білорусі ближче до зими.

При цьому українські військові також оцінюють можливість нападу з боку Білорусі як малоймовірну.

Додамо, як заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв зараз ситуація повністю контролюється військовими частинами ЗСУ і розповів, що на північних кордонах ведеться підготовка в разі нападу ворога.

Тим часом українська розвідка запевняє, українцям не варто переживати через продовження військових навчань в Білорусі. Повідомлялося, що білоруська армія поки не має ударних угруповань біля наших кордонів, але можливі провокації з ДРГ.

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Білорусь