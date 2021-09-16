У Білорусі судитимуть громадянина України за участь у протестах

Слідчий комітет Білорусі завершив розслідування кримінальної справи щодо громадянина України, якого звинувачують у порушенні громадського порядку під час протестів після президентських виборів 2020 року. Справу передано прокурору для направлення до суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Слідчого комітету Білорусі .

За версією слідства, 32-річний громадянин України взяв активну участь в акціях протесту в Мінську, які проходили в столиці Білорусі в серпні і вересні. Українця звинувачують у непокорі правоохоронцям, порушенні громадського порядку, оскверненні споруд і псуванні майна.

Як стверджують в СК Білорусі, українець у вересні минулого року наніс написи на фасади не менше 27 будівель. Тим самим він завдав держпідприємству збитків на суму понад 2 тисячі Білоруських рублів (понад 21 тисячу гривень).

Крім цього білоруські правоохоронці стверджують, що громадянин України виступив в ролі організатора нанесення написів на фасади будівель. Зокрема, він підшукав і виготовив "знаряддя і засоби для скоєння злочину", в тому числі аерозольну фарбу в балончиках, кисті, рукавички, розчинник і трафарети.

На цей момент українець перебуває в СІЗО. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Фото: українця судитимуть у Білорусі за участь у протестах (sk.gov.by)