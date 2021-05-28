Білорусь може припинити постачання бензину А-95 в Україну: як це позначиться на ринку

Як зазначив Куюн, зараз українські трейдери не можуть домовитися про постачання бензину А-95 з Білорусі на червень.

"Я так розумію, що все буде залежати від підсумку сьогоднішніх переговорів між Олександром Лукашенком і Володимиром Путіним на предмет завантаження білоруського заводу "Нафтан", який опинився без нафти і під загрозою американських санкцій. Російські компанії не хочуть поставляти, побоюючись потрапити теж під санкції. Оскільки визначеності немає, білоруси змушені були закрити експорт в Україну, щоб себе підстрахувати і не допустити дефіциту", - сказав він.

При цьому Куюн вважає малоймовірним варіант, що Лукашенко вирішив заборонити поставляти бензин в Україну у відповідь на закриття повітряного простору. "Це абсолютно невигідно Білорусі", - сказав він.

За його словами, Білорусь поставляє в Україну близько 50 тисяч тонн бензину А-95, що займає близько 50% ринку цієї марки.

Куюн впевнений, що Україна може в короткі рядки замістити цей обсяг, хоча і не виключає короткочасної турбулентності на ринку.

"У нас є можливості з виробництва. Сьогодні вже "Укртатнафта" заявила, що готова наростити випуск бензину. Є можливість поставляти по морю. І є можливість наростити поставки з Литви", - сказав він.

За його словами, зміна постачальника практично ніяк не позначиться на ціні бензину і на насиченості ринку.

"Якщо і буде якась турбулентність, то протягом тижня-двох максимум. Я думаю, що не повинно бути якогось дефіциту", - додав Куюн.