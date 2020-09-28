Ердоган: окупації Нагірного Карабаху треба покласти край

Фото: Реджеп Тайїп Ердоган (РБК-Україна)

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган вважає, що Вірменія має піти з Нагірного Карабаху. А окупації цього регіону має бути покладено край.

Про це він заявив на симпозіумі в Стамбулі, передає hurriyet.

Зокрема, Ердоган заявив, що вчора армія Вірменії нібито напала на азербайджанські землі.

"Вірменія має піти з займаних нею місць. Кризі, яка почалася з окупації Нагірного Карабаху, має бути покладено край. Туреччина й надалі підтримуватиме Азербайджан", - зазначив він.

Він також розкритикував так звану "мінську тріаду".

"США, Росія і Франція не вирішують цю проблему майже 30 років. Вони майже з усіх сил намагалися не вирішувати цю проблему. Тепер дають поради. Час від часу вони погрожують. Що це за погрози? Туреччина тут? Тут є турецькі солдати? Ті, хто так кажуть, везли туди тисячі автоматів, особливо на північ Сирії. Ті, хто так кажуть, - це ті, хто розділили північ Сирії і встановили там начальство", - додав Ердоган.

Він в черговий раз заявив, що Нагірний Карабах належить Азербайджану, і майже 1 млн біженців змушені жити далеко від рідної землі.

Нагадаємо, раніше в Азербайджані назвали конфлікт з Вірменією "вітчизняною війною".

РБК-Україна стежить за розвитком ситуації в Нагірному Карабасі, подробиці читайте в матеріалі "Відновлення конфлікту Вірменії та Азербайджану: що важливо знати".