У Білорусь надійшла перша партія нафти з Норвегії

Перша партія норвезької нафти надійшла на білоруський завод "Нафтан". Про це повідомляє БелТА.

Як наголошується, вранці 26 січня з Клайпедського порту в Новополоцьк залізницею прибуло 59 цистерн з 3,5 тис. т нафти. Вся партія нафти з Норвегії, перевезена судном Breiviken, - 86 тис. т. - надійде на білоруський завод протягом двох тижнів.

Контракт на постачання російської нафти до Білорусі закінчився 1 січня.

Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь планує 30% нафти закуповувати з України. При цьому він зазначив, що РФ може не погодиться на постачання нафти з Казахстану.

Він також констатував, що економічні умови, в яких доводиться працювати Білорусі, ускладнюються.

Раніше повідомлялося, Білорусь закупила 80 тисяч тонн норвезької нафти після недомовленостей про транзит російської нафти. Постачання нафти буде здійснюватися через порт в литовській Клайпеді на нафтопереробний завод "Нафтан" в 20-х числах січня.

Крім того, Білорусь призупинила експорт нафтопродуктів з 1 січня цього року через припинення поставок російської нафти в країну.