В Білорусь перед виборами не пустили 170 осіб, - Лукашенко

Дехто намагався проїхати за фальшивими документами
Президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що в країну за підробленими документами намагалися в'їхати 170 громадян. Він зазначив, що на російсько-білоруському кордоні також було посилено контроль "у зв'язку з останніми подіями".
Про це повідомляє Belta.
Лукашенко додав, що на кордоні Росії і Білорусі також були люди, яких не пустили в країну.
"Або фальшиві візи показували, або взагалі не могли пояснити, чого їдуть. Тому на кордоні контроль дуже серйозний", - розповів він.
Нагадаємо, 29 липня під Мінськом білоруські силовики затримали понад 30 бойовиків приватної військової компанії "Вагнера", які нібито приїхали в країну для дестабілізації ситуації перед виборами.
Зазначимо, жуналістів Ромалійську, Гребенюка і Баранюка напередодні затримали білоруські правоохоронці, журналісти висвітлювали опозиційні мітинги в Білорусі, причиною затримання стала відсутність акредитації журналістів.
Пізніше у Білорусі повідомили, що депортують затриманих журналістів в Україну.