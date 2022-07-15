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Білорусь перекине ешелон своєї техніки до кордону з Україною

Фото: Білорусь перекине ешелон своєї техніки до кордону з Україною (modmilby)
Автор: Марія Кучерявець

До Єльська сьогодні прибуде ешелон техніки з білоруськими військовими. Метою цього називають "посилення держкордону".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

Зазначимо, що йдеться про територію Гомельської області, яка межує з Україною (Чернігівською, Київською, Житомирською, а також Рівненською областями).

"15 липня на залізничній станції "Єльськ" очікується прибуття та розвантаження ешелону з військовою технікою ЗС РБ. Військові "продовжать посилення охорони Державного кордону в Єльському районі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно в Білорусі стартували командно-штабні навчання з територіальними військами. Їх підготовка буде проходити саме в Гомельській області.

Як повідомлялось, раніше у Білорусі помітили російську військову техніку. Колона, яка включала в себе ЗРК "С-400" і КамАЗи з ракетами, пересувалася від Мозиря в бік передмістя.

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