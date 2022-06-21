Білорусь відмовляється платити Росії за газ в рублях, - "Наша Нива"

Білорусь повинна платити за газ з розрахунку 128 доларів за тисячу кубометрів, згідно з контрактом з "Газпромом". Однак, як зазначили журналісти, Мінськ потрапив у пастку, яку сам поставив.

"У політичних цілях Білоруська адміністрація довгий час домагалася переходу на платежі за енергоносії в російських рублях. Після початку війни рішення про перехід на оплату в рублях було прийнято. Але не тільки для Білорусі, Москва зажадала того ж від газових компаній Євросоюзу. При цьому Росія штучно підняла курс російського рубля як до долара, так і до євро і білоруського рубля", - повідомляє видання.

За останніми даними, Російський рубль коштує 56 рублів за долар, ринковий курс становив би від 80 до 120. Комфортний для Білорусі курс рубля становить 75-80, яким він був до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Мінськ не проводить платежі за поточним курсом: зробиш один транш - і всі інші доведеться робити за умовами першого, така політика Газпрому", - розповів обізнаний співрозмовник видання на умовах анонімності.

Тому зараз вичікує, поки рубль ослабне, або поки не вдасться змінити формулу ціни в Угоді.

"Поки торгуються", - повідомило джерело.