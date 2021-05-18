Білорусь почала раптову перевірку боєготовності ракетних військ

Міністерство оборони Білорусі оголосило про початок раптової перевірки бойової готовності ракетних військ. В рамках перевірки буде задіяно близько 100 одиниць техніки та понад 500 військовослужбовців.

Про це йдеться у заяві білоруського Міноборони в Telegram-каналі.

До перевірки боєготовності, як розповіли в оборонному відомстві Білорусі, буде залучено військові частини та підрозділи комплексів тактичних ракет "Точка-У", реактивних систем залпового вогню "Полонез", "Смерч" та "Ураган".

"Після виконання підготовчих заходів військові частини та підрозділи вирушать на полігони для виконання навчально-бойових задач. Завершиться перевірка контрольними заняттями із завдання ракетних ударів", - заявили в Міноборони.

Фото: Білорусь почала раптову перевірку ракетних військ (t.me/modmilby)