ru ua
Пн, 23 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Білорусь почала перевірку озброєння та технічного забезпечення власної армії

Новость на русском →
Понеділок 23 травня 2022 16:50
Білорусь почала перевірку озброєння та технічного забезпечення власної армії Фото: Білорусь почала перевірку озброєння та технічного забезпечення власної армії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Збройні сили Білорусі розпочали перевірку сил реагування. Як відзначили в Міноборони країни, заходів щодо заклику військовозобов'язаних не передбачається.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Белта".

Згідно з повідомленням від Міноборони, планується перевірка озброєння, військової та спеціальної техніки, яка утримується на тривалому зберіганні у військових частинах.

"Перевірка включає зняття зразків озброєння, військової та спеціальної техніки зі зберігання та здійснення ними контрольного пробігу в ході здійснення маршів різної протяжності. Для виконання цих заходів заклик військовозобов'язаних не передбачається", - розповіли у Міноборони.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що, за словами президента України Володимира Зеленського, ніхто не знав заздалегідь, яку роль у війні отримає Білорусь. Однак, ніхто не очікував, коли з її території почали летіти ракети.

Ще 5 травня, Олександр Лукашенко відзначив, що Білорусь, нібито, не планує брати участь у війні проти України. Однак, вчора, 22 травня, стало відомо про те, що до кордону з нашою країною були наближені російські "Іскандери".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь Україна
NEWS
Є винятки. Хто може виїхати за кордон, незважаючи на заборону для чоловіків
Є винятки. Хто може виїхати за кордон, незважаючи на заборону для чоловіків
DAILY
Ігор Колихаєв: Херсонці перебувають у стані очікування, ми чекаємо визволення
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ігор Колихаєв: Херсонці перебувають у стані очікування, ми чекаємо визволення