Білорусь почала аварійні поставки електроенергії до України

Сьогодні, 2 листопада, Білорусь відновила постачання електроенергії в Україну. Поставки здійснюються за запитом української сторони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram білоруського Міністерства енергетики.

Повідомляється, що поставки почалися о 14:00 за Мінськом (13:00 за Києвом) в рамках договору про надання аварійної допомоги. Білоруська сторона повинна передати в енергосистему України 500 МВт електроенергії.

Примітно, що в даному випадку про довгострокові комерційні контракти мова не йде. Поставки будуть здійснюватися до 21:00 за Мінськом.

РБК-Україна звернулося за коментарем в "Укренерго", і українська сторона підтвердила цю інформацію.