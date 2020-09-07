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Білорусь за місяць витратила 15% золотовалютних резервів

Автор: РБК-Україна

Золотовалютні резерви Білорусі за серпень скоротилися майже на 1,4 мільярда доларів, або 15,8%, з 8,85 млрд до 7,45 млрд доларів. Також уряд Білорусі та Нацбанк витратили на виконання своїх зобов'язань 351,7 млн доларів.

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Про це повідомляє прес-служба Нацбанку Білорусі.

"Зниження рівня міжнародних резервних активів за підсумками серпня в основному обумовлено продажем Національним банком іноземної валюти на торгах ВАТ "Білоруська валютно-фондова біржа", - йдеться в повідомленні.

Крім того, уряд Білорусі та Нацбанк витратили на виконання своїх зобов'язань 351,7 млн доларів.

У Нацбанку розраховують, що обсяг міжнародних резервних активів Білорусі на 1 січня 2021 року повинен скласти не менше 7,3 млрд доларів.

Нагадаємо, раніше уряд Білорусі оцінив збиток, який був нанесений у зв'язку з протестами в країні, у не менш як 500 млн доларів. При цьому також постраждала інвестиційна привабливість і система зарубіжного кредитування.

Також РБК-Україна писало, що країни Балтії припинять торгівлю електроенергією з Білоруссю.

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