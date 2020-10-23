Білорусь змінила правила перетину кордону

Білорусь змінила правила в'їзду-виїзду з країни. При в’їзді до Білорусі для громадян, іноземців та осіб без громадянства, які перебували у країнах "червоної зони", необхідно пройти 10-денну самоізоляцію.

Про це йдеться в постанові уряду Білорусі.

Також самоізоляцію мають пройти ті, хто транзитом проїжджав одну з країн "червоної зони" та не мають документального підтвердження, що транзит не перевищував 24 години.

Наразі до переліку країн "червоної зони" відноситься 131 країна, зокрема й Україна.

Нагадаємо, в середині вересня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про посилення кордону з Україною.

Олександр Лукашенко заявив про готовність приєднатися до війни у разі агресії країн Заходу проти Росії.

Раніше Лукашенко не виключав агресії проти Білорусі з боку Росії, якщо країна вирішить приєднатися до НАТО.

Зазначимо, Лукашенко звинуватив Україну і країни Заходу в управлінні протестами в Білорусі.