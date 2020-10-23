Білорусь змінила правила перетину кордону

Білорусь змінила правила в'їзду-виїзду з країни. При в’їзді до Білорусі для громадян, іноземців та осіб без громадянства, які перебували у країнах "червоної зони", необхідно пройти 10-денну самоізоляцію.
Про це йдеться в постанові уряду Білорусі.
Також самоізоляцію мають пройти ті, хто транзитом проїжджав одну з країн "червоної зони" та не мають документального підтвердження, що транзит не перевищував 24 години.
Наразі до переліку країн "червоної зони" відноситься 131 країна, зокрема й Україна.
Нагадаємо, в середині вересня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про посилення кордону з Україною.
Олександр Лукашенко заявив про готовність приєднатися до війни у разі агресії країн Заходу проти Росії.
Раніше Лукашенко не виключав агресії проти Білорусі з боку Росії, якщо країна вирішить приєднатися до НАТО.
Зазначимо, Лукашенко звинуватив Україну і країни Заходу в управлінні протестами в Білорусі.