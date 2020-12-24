Білорусь готує заходи у відповідь на санкції США

У зв'язку з санкціями проти Білорусі, які напередодні ввели США, білоруська сторона готує відповідні заходи. Деталі майбутніх обмежень поки не називають.

Про це йдеться в заяві на сайті Міністерства закордонних справ Білорусі.

Зокрема, МЗС розцінює нові санкції США як "емоційне рішення".

"Дії американських партнерів йдуть врозріз з раніше проголошеною ними ж політики залучення Білорусі у взаємодію і жодним чином не спрямовані на підтримку незалежності нашої країни", - йдеться в повідомленні.

У той же час Мінськ вже підготував відповідні заходи, які найближчим часом будуть введені в дію.

"Білорусь завжди виходила з важливості підтримання нормальних, взаємовигідних відносин з США, заснованих на рівноправності та взаємній повазі. Рух до таких відносин неможливий без відмови Сполучених Штатів від політики санкційного пресу", - додали в МЗС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Держдеп США ввів санкції проти майже 40 осіб за підрив демократії в Білорусі.

При цьому міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає недоцільними економічні санкції проти Білорусі.